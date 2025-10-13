In un consiglio comunale senza opposizioni – centrosinistra e centrodestra che, per motivi diversi, non partecipano ai lavori – la presidente della Regione Stefania Proietti è intervenuta, unitamente al sindaco Stefano Bandecchi, per parlare del futuro nuovo ospedale di Terni. Priorità che, a parole, è tale per tutti. E la sintesi è che l’incarico che l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni – su input della Regione Umbria – affiderà per definire intanto l’area dove realizzare il nuovo ospedale (risposta attesa entro il 15 dicembre), sarà il punto di partenza per decidere ubicazione e, a ruota, cronoprogramma di massima – con il progetto preliminare – e modalità/fonti di finanziamento. Da tutti è giunto un imperativo: «Basta parole, solo fatti concreti e fare presto che Terni, strategica anche per attrarre pazienti da fuori regione, non può attendere oltre».

L’incontro ha anche sancito il dialogo, se non l’unità di intenti, fra Regione – apprezzabile la volontà di confronto ‘a viso aperto’ della presidente – e Comune per il percorso attivato. Ma anche la stridente assenza degli esponenti di Pd e M5s in consiglio comunale a Terni. Proprio i rappresentanti del centrosinistra sono da giorni – almeno in modo radicale – in ‘rotta’ con il sindaco Bandecchi, in particolare dopo le parole di quest’ultimo sulla Palestina e i bambini di Gaza. Tanto che poco più di una settimana fa in città si è tenuta una manifestazione con oltre mille persone che hanno chiesto le dimissioni del sindaco. Una linea che i consiglieri ternani di centrosinistra non hanno inteso abbandonare, così come Stefania Proietti non ha inteso riunciare alla partecipazione al consiglio aperto di Terni su sanità e ospedale. Di seguito il video integrale della seduta consiliare dedicata.

