Un traguardo importante per Scheggino e per tutta la Valnerina. Venerdì 3 ottobre alle 15.30 sarà inaugurato il PalaScheggino, il nuovo palazzetto dello sport che arricchirà l’offerta di impianti della ‘perla della Valnerina’. «Finalmente Scheggino si dota di una struttura polivalente, che potrà essere utilizzata non solo per ospitare eventi sportivi, ma anche come centro di accoglienza in caso di calamità naturali», ha commentato con soddisfazione il sindaco Fabio Dottori, sottolineando come il nuovo palazzetto rappresenti «un ulteriore e fondamentale tassello per lo sviluppo dei servizi sportivi del territorio, che già conta il centro rafting, i campi da tennis, la piscina, l’Umbria Activity Park e la pesca sportiva».

L’impianto, omologato dal Coni, è costituito da un campo da gioco coperto in legno lamellare e da spogliatoi realizzati con struttura in acciaio e pannelli coibentati. Sarà possibile praticare diversi sport, dalla pallavolo al basket, fino al tennis. L’intervento ha comportato un investimento complessivo di oltre un milione di euro, reso possibile da diversi canali di finanziamento: 275 mila euro dal bando Sport e periferie della presidenza del Consiglio, 100 mila euro dall’ordinanza del commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, 690 mila euro dal Pnc (Fondo complementare al Pnrr per le aree del cratere) e altri 100 mila euro da Regione Umbria e Comune di Scheggino. In questi giorni il Comune sta avviando un ulteriore progetto da 1,5 milioni di euro per la riqualificazione del parco di Valcasana, che prevede la sistemazione delle aree esterne del palazzetto, l’armonizzazione del verde, la creazione di un parco botanico e nuovi parcheggi.

L’inaugurazione del PalaScheggino sarà accompagnata da un evento sportivo di rilievo: la struttura ospiterà infatti il ritiro della Powervolley Milano by Allianz, squadra di pallavolo maschile che milita in Superlega, la massima serie nazionale. Un’occasione prestigiosa di promozione per il territorio, resa possibile grazie al sostegno di sponsor privati. Il programma del pomeriggio prevede i saluti istituzionali del sindaco Fabio Dottori, del presidente del Coni Umbria Aurelio Forcignanò e del commissario straordinario alla ricostruzione senatore Guido Castelli. Il moderatore dell’iniziativa sarà il giornalista Antonello Ferroni (presidente Ussi Umbria) e la cerimonia proseguirà poi al teatro comunale, dove verrà presentata ufficialmente la Powervolley Milano by Allianz.