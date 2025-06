«Nei suoi quadri, la natura diventa emozione, la realtà si trasforma in sogno. È una sognatrice di natura, una nubivago che ama immaginare su tela le emozioni che prova. Le sue opere sono un riflesso della sua anima, un’esplosione di colori e forme che cercano di catturare l’essenza della vita».

Questa una delle note critiche che accompagnano le creazioni di Sara Fidenzi, ternana con la passione dell’arte che sogna di trasformare in qualcosa di più. In passato ha già esposto presso la Bct di Terni – nella collettiva ‘Le donne e l’arte’ – in rassegne locali – come ‘Donne straordinarie, il coraggio di essere libere’ a San Gemini – e le soddisfazioni sono giunte anche dall’estero, in particolare dagli Usa, dove le sue opere hanno trovato appassionati pronti ad acquistarle. «Con pennellate delicate e audaci, crea mondi fantastici e paesaggi onirici che invitano lo spettatore a entrare nel suo universo. La sua arte è un viaggio attraverso la sua immaginazione, un percorso che esplora le profondità della sua anima e le emozioni che la animano».

Il suo avvicinarsi all’arte pittorica è ora destinato a svilupparsi in nuove occasioni, rassegne, ma anche nel realizzare opere su commissione: «I suoi quadri sono un invito a sognare, a immaginare, a sentire. Sono un riflesso della sua passione per la vita e della sua capacità di vedere il mondo con occhi nuovi e meravigliati. In ogni opera – conclude la nota – c’è un pezzo di lei, un pezzo della sua storia, un pezzo della sua anima».