Obbligo di mascherine anche a Terni: quando e in quali vie cittadine

Scatta anche a Terni, da sabato 18 dicembre, l’obbligo delle mascherine all’aperto nel centro città: la relativa ordinanza è stata firmata mercoledì dal sindaco Leonardo Latini e sarà in vigore fino al giorno dell’Epifania, nei giorni festivi e prefestivi, dalle ore 14 alle 24.

Le zone coinvolte dal provvedimento, in particolare, sono piazza Tacito, via Mazzini, piazza Buozzi, corso Vecchio, via della Biblioteca, via Carrara, lungonera Cimarelli, via Vittime delle Foibe, corso del Popolo, cia dell’Annunziata, piazza Briccialdi, via Mirimao, via Carducci, via Botticelli, piazza Dalmazia (compresa), via della Vittoria, via Cesare Battisti, piazza Tacito. Sono esentati dall’obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo. L’ordinanza, simile a quella adottata da altri Comuni, è stata motivata da una serie di valutazioni riguardanti l’affollamento del centro nel periodo natalizio e l’evolversi della situazione epidemiologica.

