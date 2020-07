Oltre 30 chili di droga in un’officina di Assisi

Maxi sequestro di droga – ben trenta chilogrammi di marijuana e tre di cocaina – nell’ambito dell’ultima operazione messa in campo dagli agenti del commissariato di Assisi, in particolare dalla divisione anticrimine e dalla squadra Volante, diretto da questore aggiunto Francesca Domenica Di Luca.

L’arresto

Tutto è partito dal controllo di un 37enne stranuero, titolare di un’officina nella zona industrale di Assisi e con alle spalle un solo precedente per lesioni personali. Il soggetto è stato trovato con due involucri di cocaina e oltre 2 mila euro in banconote da 50 euro. Quanto basta per procedere anche alla perquisizione dell’officina in questione. Dentro c’era un vero e proprio deposito della droga: in un veicolo sono stati trovati sacchi di plastica con dentro inflorescenze di marijuana, per un peso di circa 30 chili, mentre al piano superiore della struttura, nascosti in un armadio, c’erano oltre 40 involucri di cocaina già pronta per lo spaccio: in totale oltre 3 chilogrammi. Accanto a ciò, tutto il materiale per confezionare le dosi da vendere: cellophane, bilancini, sostanze chimiche, taglierini. Scontato l’arresto del 37enne, tradotto nel carcere di Capanne dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.