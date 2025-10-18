Dramma a Perugia dove un giovane di 23 anni di nazionalità italiana, residente a Fabriano (Ancona) e la cui famiglia è di origini albanesi, è stato ucciso all’alba di sabato – il fatto è accaduto intorno alle ore 4 – nel parcheggio delle facoltà di economia e matematica, in via Luigi Vanvitelli, zona Elce. A riportare la notizia in prima battuta è umbria24.it.

Il ragazzo – giunto a Perugia per trascorrere la serata con alcuni amici – sarebbe stato raggiunto da una coltellata all’altezza del collo, probabilmente al culmine di una lite con altri soggetti – sarebbero stranieri e residenti a Perugia – che sono poi fuggiti dalla scena. Inutili i soccorsi da parte degli operatori del 118: per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sull’accaduto sono in corso indagini serrate da parte della questura di Perugia, sul posto con personale della squadra Volante, del Gabinetto di polizia Scientifica e della squadra Mobile diretta da Maria Assunta Ghizzoni. Al vaglio sia immagini di telecamere presenti in zona che testimonianze – in primis gli amici del giovane ucciso – potenzialmente utili a ricostruire precisamente fatti e responsabilità.

Secondo quanto appreso, il drammatico delitto – estraneo tanto al contesto universitario quanto a quello dello spaccio di droga – sarebbe legato ad una rissa scoppiata per futili motivi fra due gruppi di giovani all’uscita da un locale, nel corso della quale il 23enne è stato colpito a morte. In aggiornamento

FOTO