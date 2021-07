Nei prossimi giorni in Umbria sono previste nuove ondate di calore fino a raggiungere la temperatura massima percepita di 34 gradi nella giornata di venerdì 23 luglio. L’allerta è stata data dal centro di competenza del Ministero della salute, che sottolinea come le condizioni meteorologiche previste potranno avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei soggetti a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

