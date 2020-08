Perugia, bollino rosso per le ondate di calore

Ancora giornate di forte caldo in Umbria e, in generale, su tutta la penisola italiana. In particolar modo per Perugia: il ministero della Salute segnala due giornate – giovedì e venerdì – da ‘bollino rosso’ per il capoluogo regionale. Le ondate di calore «si registrano temperature – previste sopra i 35 gradi e in diverse parti della regione vicine ai 40, ndr – molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione». Stesso discorso per Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Rieti e Roma.

