Open day all’Ipsia di Terni: «Togliamo un po’ di pregiudizio»

Sabato pomeriggio nelle aule dell’Ipsia di Terni, durante uno degli open day organizzati in occasione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024, gli studenti di terza media hanno avuto la possibilità di entrare in contatto e toccare con mano le attrezzature presenti nei laboratori dell’istituto. I diversi insegnanti, ognuno per la propria materia, hanno mostrato e illustrato l’offerta formativa dei diversi indirizzi. Insegnanti d’eccezione sabato sono stati i tecnici della Stas – impresa ternana che si occupa di servizi e tecnologie avanzate per lo spettacolo – e il cantante ternano Mauro Antonelli che hanno spiegato ai ragazzi i segreti e i trucchi del mestiere di uno dei nuovi indirizzi che la scuola offre dal prossimo anno scolastico: ‘Servizi culturali e dello spettacolo’. L’altro indirizzo sarà quello di ‘Arredo e forniture d’interni’. «L’obiettivo di queste giornate – spiegano dalla scuola – oltre, ovviamente a mostrare l’intera offerta formativa dell’istituto è anche quello di togliere un po’ il pregiudizio che le persone possono avere nei confronti di un istituto professionale».

