All’Ipsia ‘Sandro Pertini’ di Terni open day con sorpresa

In occasione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024, che termineranno il prossimo 30 gennaio, sabato 21 dalle 15 alle 18, un nuovo open day all’Ipsia ‘Sandro Pertini’ di Terni. L’istituto scolastico ha organizzato per i ragazzi e le loro famiglie, ma aperto anche a tutti i curiosi, un pomeriggio speciale.

L’occupazione

L’offerta formativa dell’Ipsia dal prossimo anno scolastico si arricchirà con due nuovi indirizzi di studio, ‘Arredo e forniture d’interni’ e ‘Servizi culturali e dello spettacolo’: quest’ultimo indirizzo ha catturato l’attenzione della Stas, impresa ternana che si occupa di servizi e tecnologie avanzate per lo spettacolo. «L’impresa – raccontano dall’istituto scolastico – ha manifestato grande interesse per questo indirizzo, confessandoci di riscontrare delle difficoltà nella ricerca di personale».

L’evento di sabato

Per l’open day di sabato 21 gennaio la Stas, che tra le altre cose allestisce palchi e strutture per eventi musicali in tutta Italia, ha proposto di allestire un vero e proprio palco all’interno della scuola, con la regia, i mixer e tutta l’attrezzatura necessaria, in modo da poter mostrare ai futuri studenti e non solo, tutto il lavoro che c’è dietro ad un evento e come operano le varie figure. All’evento parteciperà anche il cantante ternano Mauro Antonelli che, dopo un’esibizione sul palco allestito per l’occasione, si intratterrà con i ragazzi per spiegare il rapporto che ha l’artista con i tecnici e quanto sia fondamentale il loro ruolo per la riuscita dell’evento.