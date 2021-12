Open day all’Ipsia ‘Pertini’ di Terni: «Il futuro è adesso»

Scatta l’open day dell’Ipsia ‘Pertini’ di Terni: l’appuntamento è per sabato 18 dicembre dalle ore 15 alle 18, con famiglie e ragazzi – studenti della terza media – che potranno visitare l’istituto e avere tutte le informazioni più utili per scegliere il proprio percorso di studi. Si parte ovviamente dagli indirizzi di studio dell’Ipsia e le visite riguarderanno anche i laboratori: dalla ‘Moda made in Italy’ – per diventare stilisti, costumisti e operatori specializzati del settore tessile – alla meccanica con virtualizzazioni digitali di componenti meccanici e prototipazione con stampa 3D, filiera produttiva con lavorazioni a controllo numerico computerizzato e tradizionali, manutenzione e diagnostica dei mezzi di trasporto nelle officine Toyota con cui l’Ipsia ‘Pertini’ ha da tempo sottoscritto accordi. Sempre in merito agli indirizzi, spiccano poi elettronica ed elettrotecnica (installazione e manutenzione di apparati elettronici, automazione di impianti industriali e civili) e le novità rappresentate dalla progettazione, riparazione e pilotaggio droni, programmazione e gestione di smart home domotica. Per i nuovi iscritti allo storico istituto ternano c’è la possibilità di fornitura dei libri di testo e tablet, con riduzione della quota di iscrizion, in base all’Isee.

