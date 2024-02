Operaio 30enne precipita da otto metri di altezza: è grave

Ancora un infortunio sul lavoro grave, in Umbria: è accaduto nella prima mattinata di sabato, intorno alle ore 7, in un’impresa metalmeccanica di Umbertide, nella zona industriale di Madonna del Moro, in via Calabria. L’uomo – un operaio 30enne di origini albanesi residente a Trevi, dipendente di una ditta di Spello – è precipitato all’interno del capannone da un’altezza di circa otto metri, mentre stava eseguendo un intervento di manutenzione sul tetto dell’edificio. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato con massima urgenza all’ospedale di Perugia, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico e quindi ricoverato in rianimazione con riserva di prognosi. Ha riportato un serio politrauma che fa temere per la sua vita. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Città di Castello e della Usl Umbria 1, nel contesto delle quali è stato disposto il sequestro degli spazi dove è avvenuto il fatto.

