Operato per un tumore al colon: «Chirurgia digestiva e d’urgenza di Terni, eccezionale»

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un paziente dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, Oren Aygul di 84 anni.

Con la presente voglio esprimere la mia infinita riconoscenza al primario dottor Giovanni Tebala, direttore dell’unità operativa di chirurgia digestiva e d’urgenza dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, il quale con impeccabile professionalità ed elevate doti umane mi ha seguito durante il percorso di malattia e poi ristabilizzazione. Porterò sempre con me il ricordo di questo medico speciale che ho definito ‘mani d’oro’ per la sapiente competenza dimostratami nell’intervento con tecnica laparoscopica, a seguito di diagnosi di tumore al colon, perfettamente riuscito. La mia profonda gratitudine va anche all’intero reparto da lui diretto – dirigenti medici dottori Francesco Ricci, Antonio Di Cintio, Stefano Trastulli Stefano, capo sala e tutto il personale infermieristico – per l’ottima gestione che ho potuto constatare durante la mia permanenza in ospedale. Ho personalmente sperimentato le qualità professionali ed umane di tutto il personale medico e infermieristico e la gentilezza dimostrata nei confronti di tutti i pazienti presenti nel reparto. Una struttura efficiente e competente, medici ed infermieri professionali e sempre disponibili all’ascolto e che mi hanno ridonato il sorriso. Grazie di vero cuore per ciò che siete e ciò che fate, Siete eccezionali.