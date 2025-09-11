Rapina nel quartiere di Ferro di Cavallo, a Perugia. Vittima di due malviventi un orafo: il bottino è di circa 2.600 euro tra oro e valori. Indaga la polizia di Stato.

L’allarme è arrivato nel pomeriggio di mercoledì con immediato intervento degli agenti. La vittima ha riferito che «poco prima, di ritorno da Arezzo, dove si era recato per rifornirsi di gioielli e metalli preziosi alla vendita all’ingrosso, era stato avvicinato da due uomini, travisati, i quali, dopo essersi qualificati come appartenenti alle forze dell’ordine, gli hanno chiesto di scendere dalla sua auto e sdraiarsi a terra Al suo diniego, i due soggetti lo hanno fatto uscire con forza dall’auto e, mentre uno era intento a percuoterlo con violenza, l’altro, utilizzando un martello, ha sfondato il finestrino del veicolo per poi asportare uno zaino contenente i preziosi, per un valore di circa 2.600 euro, e i documenti», spiega la questura.

I due sono andati in fuga a bordo di un’auto con a bordo un complice. Nessuna lesione seria per la vittima fortunatamente che, senza perdere tempo, ha sporto denuncia. Prosegue l’attività della squadra Mobile di Perugia per ricostruire la dinamica e rintracciare i responsabili.