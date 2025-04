Chiuse domenica le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale dei giornalisti dell’Umbria e dei rappresentanti al consiglio nazionale.

Annuncio Pubblicitario

Per il consiglio regionale i professionisti eletti sono risultati Luca Benedetti (132 voti) e Francesca Marruco (109 voti) al secondo turno; Valentina Antonelli (93 voti), Donatella Miliani (91 voti), Massimo Sbardella (81 voti), Stefano Cinaglia (81 voti) al ballottaggio. Per i pubblicisti risultano eletti al ballottaggio: Donatella Binaglia (164 voti), Mirko Loche (127 voti) e Francesco Petrelli (120 voti).

Al consiglio nazionale risultano eletti Franco Arcuti per i professionisti (125 voti al secondo turno) e per i pubblicisti Antonello Menconi (186 voti al ballottaggio). Per i revisori dei conti Felice Fedeli (79 voti al secondo turno) e Maria Tripepi (78 voti al ballottaggio) tra i professionisti. Per i pubblicisti è risultato eletto al ballottaggio Francesco Gori con 164 voti.