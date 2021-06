Orte, partito il primo Frecciarossa: «Sogno che si realizza»

È partito domenica mattina il primo treno Frecciarossa dalla stazione di Orte (Viterbo). A salirci, fra gli altri, alcuni degli esponenti politici che si sono dati da fare perché il servizio venisse reso disponibile. Come Raffaele Nevi, parlamentare di Forza Italia, che via social scrive: «È una grande emozione vedere concretizzato un lavoro portato avanti per diversi anni. Ora insieme ad altri rappresentanti istituzionali, tra cui il collega Mauro Rotelli della vicina Viterbo e la consigliera regionale dell’Umbria Eleonora Pace, siamo in viaggio direzione Milano. Andiamo avanti!».

Articolo in aggiornamento