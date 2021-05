Frecciarossa ad Orte, dal 13 giugno due treni: ecco gli orari

di F.L.

Diventa realtà la fermata dell’Alta velocità alla stazione di Orte, un servizio che sarà a disposizione di un bacino di circa 350 mila persone in Umbria, oltre a quelle delle province di Viterbo e Rieti. Sono stati infatti svelati giovedì mattina i dettagli della coppia di Frecciarossa che dal 13 giugno collegherà la cittadina laziale con Roma e con il nord Italia: si tratta in particolare del treno 9508 che, partendo dalla Capitale alle 6 di mattina, transiterà ad Orte tra le 6.41 e le 6.43, per poi raggiungere Torino Porta Nuova alle 11.03. Il treno di ritorno sarà invece il 9563 in partenza alle 19.10 da Milano Centrale. Transiterà ad Orte tra le 22.20 e le 22.22, per giungere al capolinea di Roma Termini alle 23.05.

L’ANNUNCIO DI FEBBRAIO: «QUESTIONE DI DETTAGLI»

Le altre città collegate

Stazioni intermedie del treno di andata saranno anche Roma Tiburtina (6-07/6.10), Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Reggio Emilia Av Mediopadana, Milano centrale, Rho-Fiera Milano, Torino Porta Susa. Al ritorno saranno invece Milano centrale, Milano Rogoredo, Reggio Emilia Av Mediopadana, Bologna centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina. Alla presentazione del progetto, nella sala auditorium di Villa Patrizi, sede centrale di FS, hanno partecipato Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, Donatella Tesei, presidente Regione Umbria, e Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane).

Tesei: «Ora raddoppio della fermata a Perugia»

Di un progetto di «straordinaria importanza per l’Umbria», ha parlato la presidente Tesei, in collegamento da Perugia. «Questi treni – ha detto – permetteranno di arrivare in circa 3 ore e 10 a Milano e Torino. Per noi è il risultato di un percorso che stiamo cercando di costruire da tempo con Trenitalia. L’Umbria ha sempre sofferto la mancanza di collegamenti adeguati e di accesso all’Alta Velocità, per questo quello di oggi è un risultato importante, che permetterà un risparmio di tempo notevole, ma anche di aiutare la regione ad uscire dall’isolamento in cui è relegata». Per la presidente è «importante anche la conferma del Frecciarossa in transito a Perugia e la fermata a Terontola». «Proseguiremo ad interloquire con Trenitalia – ha concluso -, auspichiamo il raddoppio del Frecciarossa a Perugia, soprattutto nel periodo estivo per favorire il turismo, così come continueremo la collaborazione con il Lazio».

Corradi (Fs): «Sarà rivisto anche il trasporto regionale»

L’ad di Trenitalia Corradi ha sottolineato che l’obiettivo della società è quello di «collegare i grandi centri d’Italia, ma anche di individuare i centri minori che fanno parte di territori in cui ci sono conglomerati di paesi e città che hanno comunque necessità di collegamento». «Obiettivo di Trenitalia – ha precisato ancora – è anche quello di rivedere il trasporto regionale e degli autobus, per creare nuove connessioni e dare la possibilità ad un ulteriore bacino di persone di entrare in una linea in collegamento con tutta Italia».

Zingaretti: «Risposta per i territori»

Per il presidente della Regione Lazio Zingaretti, oltre ad essere «importante nel rapporto con l’Umbria », la nuova fermata del Frecciarossa ad Orte «permetterà anche di diminuire il flusso su gomma verso Roma, in linea con il modello di sviluppo verso il quale l’Italia sta andando». «Stiamo lavorando per fare sistema tra le cinque Regioni del centro Italia – ha continuato -, che ha il 22% della popolazione e il 23% del Pil nazionale e che non si è mai pensata insieme. Noi presidenti ci troveremo l’8 giugno per discutere del grande progetto dell’Italia dei due mari. Intanto questa fermata è una risposta per i territori».