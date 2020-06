Orvieto A1, tre auto colpite da pneumatico

Incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì lungo il tratto umbro dell’ausotrada A1, nei pressi del casello di Orvieto (Terni) in direzione sud. Un mezzo pesante ha perso uno pneumatico e le auto che lo seguivano sono state colpite. Tre le vetture coinvolte nel sinistro, tutte danneggiate, oltre all’autoarticolato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Orvieto per la gestione della viabilità e le operazioni di messa in sicurezza. Non risultano, fortunatamente, persone rimaste ferite.

