Orvieto, commerciante in stato confusionale ma positivo al Covid: soccorso e denunciato

Lo ha notato venerdì mattina, mentre vagava in ciabatte e coperto da un lenzuolo lungo la variante della Ss71 a Ciconia (Orvieto). Per questo un cittadino ha subito chiamato il 112, consentendo ai carabinieri del Nor della Rupe di soccorrere l’uomo – un commerciante orvietano di 43 anni – che era in stato confusionale. Dopo averlo tranquillizzato, i militari hanno chiamato il 118 perché ne verificassero le condizioni di salute. Il 43enne, dopo gli accertamenti, è risultato sottoposto all’isolamento coattivo in quanto positivo al Covid-19 ed è stato, giocoforza, denunciato a piede libero. Poi i sanitari lo hanno condotto in ospedale per gli accertamenti sul suo stato di salute.

