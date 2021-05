Fanno bisogni per strada e insultano passanti: bloccati

Hanno urinato lungo le vie cittadine. Non solo: urla e insulti contro i passanti. Erano ubriachi e per tre giovani del posto sono iniziati i guai: a bloccarli sono stati i carabinieri del Nor di Orvieto nella serata di venerdì.

Maxi sanzione e denuncia

I militari hanno fermato i tre contestandogli l’ubriachezza molesta e la violazione delle norme anti Covid in quanto non avevano la mascherina. Per uno di loro c’è anche la denuncia per atti contrari alla pubblica decenza: nei loro confronti sono state elevate contravvenzioni per un importo totale di circa 5 mila euro. Nel contempo proseguono gli accertamenti per valutare eventuali responsabilità di carattere penale. «Negli ultimi periodi ad Orvieto – sottolinea l’Arma – si sono registrati episodi di vandalismo e danneggiamento ad opera di giovani e giovanissimi che anche con arroganza e disprezzo per le bellezze del centro storico e del senso del pudore con atti che ledono il normale sentimento di sicurezza e decoro generando fastidio e riprovazione da parte di un’opinione pubblica ormai quasi assuefatta ad atteggiamenti maleducati e irrispettosi».