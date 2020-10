Orvieto, liceale positiva: classe in isolamento

Due nuovi casi positivi al Covid-19 si sono registrati nella tarda serata di mercoledì nel comune di Orvieto (Terni). Si tratta di un uomo di 51 anni e della figlia di 18, entrambi asintomatici e – riferisce la Usl Umbria 2 – attualmente in quarantena contumaciale presso la propria abitazione, disposta con ordinanza del sindaco di Orvieto Roberta Tardani. I due soggetti sono stati individuati tramite contact tracing dall’azienda Usl Umbria 2 su segnalazione di un’azienda sanitaria extraregionale. La ragazza frequenta il quinto anno di un liceo orvietano e tutta la classe è stata messa in isolamento fiduciario dal dipartimento di prevenzione, servizio di igiene e sanità pubblica, diretto dal dottor Marco Mattorre che sta attentamente monitorando la situazione. È in fase di ultimazione l’inchiesta epidemiologica dei sanitari della Usl Umbria 2 e sono già stati individuati i contatti stretti.

UMBRIAON – SPECIALE CORONAVIRUS