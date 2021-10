Orvieto, prevenzione furti e truffe: l’Arma allontana persone sospette

Prevenzione a tutto campo da parte dei carabinieri della Compagnia di Orvieto, in particolar modo contro furti e truffe ai danni di persone deboli. Martedì pomeriggio ad Orvieto, i militari del Nor hanno denunciato alla procura di Terni una cittadina romena di 31 anni, residente ad Aprilia (Roma), per aver violato il ‘divieto di ritorno’ ad Orvieto emesso nei suoi confronti. Lo stesso giorno, invece, i militari del comando stazione di Montegabbione hanno dato la caccia ad un’autovettura Opel di colore grigio con a bordo due soggetti piuttosto sospetti. Le ricerche hanno consentito di accertare che il veicolo si era allontanato in direzione Città della Pieve: da qui la segnalazione ai carabinieri di quel comando Compagnia. Nei giorni precedenti, a Parrano, un’auto simile era stata utilizzata da soggetti di nazionalità marocchina per tentare delle truffe ai danni di anziani.

