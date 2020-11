Ospedale da campo in arrivo anche a Terni

Dopo quello dell’Esercito Italiano al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, la cui entrata in funzione è attesa per giovedì, anche Terni si appresta ad avere un suo ospedale da campo, accanto al ‘Santa Maria’, nell’area antistante il pronto soccorso, per fronteggiare le difficoltà dell’emergenza Covid e dare un po’ di ‘respiro’ alla principale struttura del territorio. L’impegno in questo caso, oltre che della Regione e dell’azienda ospedaliera di Terni, è della Croce Rossa Italiana. Un sopralluogo è atteso per mercoledì in serata e, se tutto dovesse andare a buon fine, giovedì potrebbero partire le operazioni di montaggio.

Articolo in aggiornamento