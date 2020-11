Ospedale Perugia, bando per ricerca medici specialisti

Un avviso per la ricerca di medici specialisti in varie discipline per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Ad avviarla è l’azienda ospedaliera di Perugia: l’obiettivo è raccogliere manifestazioni di interesse per anestesia e rianimazione, malattie dell’apparato respiratorio, malattie infettive, medicina interna, neurologia, endocrinologia, geriatria, gastroenterologia, direzione medica di presidio ospedaliero, medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. Scadenza fissata al 9 novembre.

