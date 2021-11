Ospedale di Perugia, tre primari salutano: «Grazie di tutto»

La direzione dell’azienda ospedaliera di Perugia ha voluto salutare i professori Gian Carlo Di Renzo, Brunangelo Falini e Antonio Rulli andati in pensione lo scorso 31 ottobre. Un momento di saluto e di ringraziamento per il lavoro svolto in tanti anni di prestigiosa carriera all’interno dell’ospedale.

Carriere importanti

Il professor Di Renzo ha diretto, a partire dal 2004, la struttura complessa di clinica ostetrica e ginecologica, il professor Falini è stato direttore di ematologia e trapianto midollo osseo dal 2010 e il professor Rulli, oltre che direttore facente funzioni della chirurgia generale e oncologica, ha ricoperto l’incarico di responsabile della breast unit dell’azienda ospedaliera di Perugia per oltre vent’anni.

Il ringraziamento dell’ospedale

«Voglio ringraziare, personalmente e a nome di tutta l’azienda ospedaliera, tre eccelsi professionisti che con grande competenza e dedizione hanno contribuito a portare in alto il nome dell’ospedale di Perugia a livello internazionale – afferma il direttore generale Marcello Giannico -. La virtuosa integrazione tra esperienza clinica e ricerca scientifica trova la giusta sintesi nella cura e assistenza del paziente e di questo la nostra comunità ne continuerà a beneficiare anche in futuro. Per garantire la continuità, abbiamo intanto individuato i direttori facenti funzione dall’eccellente curriculum e preparazione che continueranno l’ottimo lavoro svolto dai loro predecessori, in attesa che venga espletato il concorso pubblico».

Il rettore: «Opera encomiabile e infaticabile»

«A nome personale e dell’intera coomunità accademica dell’università degli Studi di Perugia – spiega il rettore Maurizio Oliviero – sono onorato di ringraziare i professori Brunangelo Falini, Antonio Rulli e Giancarlo Di Renzo per l’opera, encomiabile e infaticabile, svolta negli anni al servizio della salute, della scienza e della società. Il loro esempio costituirà, per lungo tempo a venire, un modello per i nostri giovani al quale fare riferimento: per passione, competenza, eccellenza e senso di responsabilità».

Le nuove nomine

Per dirigere la struttura di ematologia e trapianto midollo osseo, è stata individuata la professoressa Cristina Mecucci, responsabile della struttura semplice di genetica e genomica dei tumori, del laboratorio di citogenetica e medicina molecolare, professore ordinario di ematologia e membro di numerose società scientifiche italiane e internazionali. L’incarico di direttore facente funzioni di clinica ostetrica e ginecologica è stato affidato al professore Sandro Gerli, ginecologo chirurgo dell’azienda ospedaliera e professore associato di ginecologia e ostetricia all’università di Perugia, presidente del corso di laurea in ostetricia e responsabile del centro di procreazione medicalmente assistita, centro di riferimento della Regione Umbria per la diagnosi ed il trattamento dell’infertilità di coppia. A breve verrà conferito l’incarico di direttore facente funzioni anche per la struttura complessa di chirurgia generale e oncologica.