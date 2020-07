Ospedale Perugia, novità per D’Arpino

Prestigioso riconoscimento per il direttore della farmacia del ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, Alessandro D’Arpino. È stato nominato vicepresidente della Società italiana di farmacia ospedaliera per il periodo 2020-2024, la Sifo: affiancherà il presidente Arturo Cavaliere, il neo presidente.

La novità

«Ho accolto con soddisfazione – le parole di D’Arpino – questo riconoscimento, quale coronamento di un percorso professionale svolto nell’ambito della Sifo, prima come responsabile dell’area galenica, poi come segretario regionale e infine come segretario nazionale. Un traguardo che valorizza le professionalità e l’organizzazione che in questi anni abbiamo saputo mettere a punto.Riconoscimento che desidero condividere con tutti i collaboratori». D’Arpino dirige la farmacia ospedaliera del ‘Santa Maria della Misericordia’ dal 2011: per lui ci sono le congratulazioni da parte del commissario straordinario Marcello Giannico.