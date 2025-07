di S.F.

La motivazione è sempre la stessa, come già riportato in articoli precedenti sull’argomento. Ovvero «garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza ed evitare l’eventuale interruzione di pubblico servizio»: l’azienda ospedaliera di Terni ha indetto un nuovo avviso pubblico per manifestazione d’interesse riguardante i medici in quiescenza.

L’obiettivo? Acquisire la disponibilità di dirigenti medici in pensione da mettere a disposizione della struttura complessa di anestesia e rianimazione. L’eventuale esito positivo darà modo al ‘Santa Maria’ di procedere con incarichi di lavoro autonomo di durata non superiore a sei mesi. Trattamento economico fissato a quota 80 euro lorde ad ora.