di S.F.

I medici in pensione Pietro Enrico e Francesco Mancioli restano attivi all’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. Lo ha sancito il direttore generale Andrea Casciari dopo l’input ricevuto dalla direzione sanitaria.

I due dottori sono già attivi da mesi – lo scorso 19 febbraio gli è stato conferico l’incarico di lavoro autonomo presso la struttura complessa per sei mesi – e ora è giunta la scadenza. Tuttavia c’è un problema, ovvero il «perdurare della carenza di organico». Di conseguenze per mantenere l’attività ordinaria si fa una cosa.

Vale a dire prorogare gli incarichi fino al 31 dicembre 2025. Un fatto ritenuto «contingibile e urgente nelle more del reclutamento di personale di stesso profilo e disciplina». Firmano anche la responsabile del procedimento Veronica Bertini e la dirigente alle risorse umane Maria Rita Bruscolotti.