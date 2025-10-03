Combo ‘Lo zoo di Simona’ e Ternana Women per il reparto di ginecologia dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. Finanziato integralmente l’intervento di ripristino parietale per «offrire ambienti più caldi e rassicuranti alle future mamme e alle famiglie che vivono momenti così delicati».

«È un progetto articolato in varie tappe. Abbiamo iniziato dalla sala accettazione – spiega l’artista – delle neo-partorienti. Poi continueremo con l’ingresso della sala parto vero e proprio e con i corridoi, in particolare nelle zone dove sono presenti scritte. Cerchiamo un modo intelligente e organico per coprirle ma dare comunque la possibilità alle persone di inserire i nomi in un momento che per tutti è di grande gioia. Sarà un grande albero ‘cuoroso’ in cui ognuno avrà la propria casetta in un cuore. È un intervento che durerà qualche mese». La collaborazione tra ospedale e società rossoverde va avanti da tempo.

«Un progetto che inseguivamo da otto anni. Quest’anno eravamo finalmente riusciti a chiudere il cerchio, ma a tre giorni dall’evento è venuto meno il nostro supporter. La Ternana Women – conclude – è apparsa magicamente. Io sono veramente grata, sia per il reparto sia per la città, ma anche per il gesto. È vero che uno può andare avanti da solo, ma nessuno è un’isola: quando trovi supporto non è semplicemente piacevole, è qualcosa di più».