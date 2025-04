di S.F.

Dipartimento materno infantile dell’azienda ospedaliera di Terni, c’è una novità. O meglio, in realtà è una conferma: c’è la proroga dell’incarico per la dottoressa Federica Celi – lo ricopre anche per la struttura complessa di pediatria/neonatologia/Utin, andrà avanti fino al 2030 in questo caso – nel ruolo di direttore.

Una proroga «senza soluzione di continuità, nelle more dell’espletamento delle procedure» per ricoprire il ruolo vacante dal 2024. A richiederla è stata la direzione sanitaria del ‘Santa Maria’ lo scorso 16 aprile, poi giovedì è arrivata la firma del direttore generale Andrea Casciari. Non è l’unico atto degli ultimi giorni riguardanti la Celi.

Sempre il 24 aprile Casciari ha firmato il rinnovo per ulteriori cinque anni per l’incarico di direttore della struttura complessa pediatria/neonatologia/Utin. Ciò in seguito alla valutazione del collegio tecnico nominato a gennaio per la valutazione dell’attività svolta ed i risultati raggiunti dalla Celi dall’assegnazione del 10 marzo 2020.

Nel contempo in pediatria c’è anche chi si è dimesso formalmente di recente. Si tratta del dirigente medico Maria Cavani – l’atto è pubblico – che, dal 1° maggio 2025, sarà out dall’azienda ospedaliera ternana per propria scelta. A firmare è il direttore alle risorse umane Maria Rita Bruscolotti. A fine 2024 c’erano stati due stop di dipendenti: il primo per un assenso al comando all’Asl di Rieti, il secondo per dimissioni.