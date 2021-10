Ospedale Terni, urologia e malattie infettive: incarichi per Pansadoro e Lavagna

Alberto Pansadoro nuovo responsabile della struttura complessa di urologia al posto di Carlo Nico, Alessandro Lavagna a capo – facente funzione – della struttura semplice di day hospital di malattie infettive. I nuovi incarichi riguardano il Santa Maria di Terni: le delibere sono state firmate nella giornata di martedì.

Le novità

Per quel che concerne malattie infettive il dottor Michele Palumbo nei giorni scorsi aveva lasciato il reparto per raggiunti limiti di età: «Il nostro grazie al dottor Nico e al dottor Palumbo – il commento della direzione dell’azienda ospedaliera – per il lavoro portato avanti. Un grande in bocca al lupo e gli auguri di buon lavoro al dottor Pansadoro e al dottor Lavagna, che sicuramente sapranno ancor di più innalzare gli standard qualitativi del servizio offerto alla comunità».