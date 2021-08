Otricoli, approvato all’unanimità il Piano comunale di Protezione civile

Nel corso del consiglio comunale che si è tenuto ad Otricoli venerdì 13 agosto, tra i punti all’ordine del giorno è stato portato all’approvazione – ottenuta all’unanimità -, il tanto atteso Piano comunale di Protezione civile, previsto dal decreto legislativo numero 1 del 2 gennaio 2018, come disposto anche dalle ‘Direttive del Presidente del consiglio dei ministri del 21 aprile 2021’.

Stretta collaborazione

Il Piano che è stato redatto in questi mesi dagli uffici del Comune in stretta collaborazione con Anci Umbria nella persona dell’ingegner Claudio Monzi, è strutturato su 5 fascicoli articolati e rivolti sia agli operatori di Protezione civile che ai cittadini. È stato illustrato in ogni parte a tutti i consiglieri, programmando prossimi futuri incontri con i cittadini stessi e con i dipendenti comunali chiamati ad operare in emergenza.

Il ruolo centrale del volontariato

Particolare rilievo è stato dato anche al ruolo del volontariato di protezione civile presente sul territorio organizzato in due distinte associazioni che collaborano fra loro: l’ANC sezione di Otricoli ‘F. Sbarretti’ e ‘La Rocca di Poggio’, di cui erano presenti i due referenti Stefano Sarnari e Giuseppe Grifoni. Il sindaco Antonio Liberati ha auspicato un lavoro corale e condiviso con tutti gli attori, cittadini compresi, per un arricchimento del piano ed una nuova coscienza della Protezione civile finalizzata ad un grado di ‘resilienza’ sempre più elevato.