Netta vittoria per Antonio Liberati (Certezza e Futuro) alle elezioni amministrative 2021 ad Otricoli. Il sindaco resterà così in sella per un altro quinquennio dopo aver superato nettamente Luca Papi (Nuova Otricoli per Luca Papi). Liberati ha ottenuto 779 voti (72,80% – 7 seggi consiliari) mentre Papi 291 voti (27,20% – 3 seggi consiliari). Su 1.504 elettori hanno votato in 1.130 (75,13%); 47 schede nulle e 13 bianche; nessuna scheda contestata.

