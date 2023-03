Overdose e incidente dopo la lite con la moglie e la ‘fuga’ da casa: denunciato

Dopo una lite con la moglie, ha girovagato per giorni per il centro Italia, fino a rimanere coinvolto in un incidente stradale a Narni che lo ha costretto al ricovero – in stato di overdose – all’ospedale di Foligno. Lì la polizia lo ha trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti e di una prescrizione medica falsificata. È quanto accaduto ad un 39enne italiano, denunciato dagli agenti del commissariato folignate per possesso di droga a fini di spaccio e falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative.

La vicenda

I poliziotti sono intervenuti presso il pronto soccorso di Foligno dove il personale sanitario aveva segnalato la presenza di una persona ferita e in stato di overdose. L’uomo – con precedenti per possesso di droga – ha raccontato della discussione con la moglie e della decisione di andarsene per qualche giorno, spiegando che, per alleviare il suo stato d’animo, aveva prelevato un po’ di contanti e comprato alcune sostanze stupefacenti. Durante il viaggio aveva poi avuto un incidente stradale autonomo nei pressi del comune di Narni, situazione che l’aveva portato a prendere il treno alla stazione di Terni per tornare a casa. Giunto alla stazione di Foligno, si era reso conto di aver sbagliato direzione ed era sceso dal convoglio. Era stato in quel momento che gli agenti della polizia ferroviaria, vedendolo ferito e sanguinante, avevano allertato subito il 118 per le cure del caso. Gli operatori, a quel punto, hanno effettuato un controllo dello zaino dell’uomo che ha dato esito positivo. Infatti, all’interno, c’erano sette involucri contenenti hashish, marijuana, cocaina e anfetamine, per un peso complessivo di circa 69 grammi, oltre a 1.495 euro in contanti e ad una prescrizione medica poi risultata essere falsa.