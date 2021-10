Paciano, 40 auto in sosta con le gomme squarciate: si indaga

C’è chi si diverte a passare per le vie cittadine e forare le gomme delle auto in sosta. Ne sanno qualcosa a Paciano, dove nella tarda serata di venerdì si è verificato un atto di vandalismo che è ora al centro di un’indagine condotta dai carabinieri di Città della Pieve: circa quaranta i mezzi coinvolti dal raid notturno.

La denuncia e l’amarezza



A denunciare l’accaduto nella giornata di sabato è stato il sindaco Riccardo Bardelli attraverso la pagina Facebook del Comune: «È accaduto un fatto molto grave per la comunità di Paciano, sono state forate le gomme di circa quaranta auto in sosta. Fin da stanotte le forze dell’ordine, polizia Locale e Carabinieri, sono impegnate nell’attività di indagine e di pattugliamento. Riponiamo fiducia nel loro lavoro e li ringraziamo, così come ringraziamo tutti coloro i quali sono in campo per ridurre al minimo i disagi. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà alle persone vittima di questo fatto che colpisce ognuno di noi». A lanciare l’sos sono stati i residenti ed i proprietari delle autovetture, rimasti senza parole quando si sono accorti dell’atto di vandalismo. Decisive potrebbe essere le telecamere della videosorveglianza presenti nell’area.