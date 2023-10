Padel e tennis: weekend di eventi di punta all’Happy Village

Weekend di eventi sportivi all’Happy Village di Maratta, a Terni. Nel padel – presso il Palatelematica a partire dalle ore 11 di sabato mattina – le due squadre di serie C del circolo, dopo un lungo cammino, disputeranno la finale playoff per l’accesso in serie B. Gli uomini affronteranno la temibile squadra del Seven Padel di Siracusa e le donne l’Extreme Padel di Como. Non da meno l’attività del tennis con l’Open 8.000 che conta ben 250 iscritti. Dopo due settimane di grande tennis, ora in campo sono rimasti i migliori tenisti provenienti da tutta Italia. Dalle ore 11.30 al via le semifinali maschili, dalle ore 17 le semifinali femminili. Le finali invece andranno in scena domenica 8 ottobre dalle ore 15 per le conclusioni dei tabelloni di terza e quarta categoria ed il singolare femminile, mentre lunedì a partire dalle 18.30 l’attesissima finale maschile.

