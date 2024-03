PalaTerni, aumento prezzi materiali: mezzo milione in più

di S.F.

Mezzo milione di euro in più. Questa la cifra determinata dal Comune di Terni per l’utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione 2023 nell’ambito del PalaTerni, motivo? L’adeguamento dei prezzi di materiali per la costruzione della struttura e il dover fronteggiare l’aumento eccezionale dei prezzi. A farsi avanti in tal senso è stata la direzione lavori pubblici lo scorso 27 febbraio. Uno dei tanti atti del genere (coinvolta in particolar modo la direzione welfare) in questo periodo. Firma la dirigente Grazia Marcucci dopo il lavoro istruttorio del responsabile del procedimento Andrea Giuseppe Stentella.