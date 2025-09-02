Verrà inaugurata sabato 6 settembre alle ore 17, presso palazzo Carrara, la mostra personale – sculture, opere pittoriche e incisioni – di Liviana Sinibaldi, creatrice del gruppo ‘Oltre l’Infinito’. L’esposizione sarà visitabile fino al prossimo 14 settembre. Al vernissage interverranno il principe Alfio Borghese (critico d’arte), il professor Alvaro Caponi e il consigliere comunale Massimiliano Marchetti. Dall’organizzazione giunge un ringraziamento all’assessore comunale alla cultura Michela Bordoni.