Assisi: bimbo di 8 anni cade dalla finestra di casa. Soccorso dal 118

Tragedia sfiorata in quel di Palazzo d’Assisi (Perugia) dove nella mattinata di lunedì un bambino di appena otto anni di età è precipitato dalla finestra di un’abitazione del centro storico, precipitando da un’altezza di circa quattro metri. A riportare la notizia è UmbriaJournal. Il piccolo, sanguinante ma cosciente, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale di Perugia per tutti gli accertamenti del caso: le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte degli agenti del commissariato assisano, intervenuti sul posto con personale della Volante e della Scientifica. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo sarebbe caduto mentre la madre – presente in casa – era intenta a sbrigare dei lavori domestici.

