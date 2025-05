Una soddisfazione che ripaga in pieno delle ‘delusioni’ stagionali italiane – Coppa Italia e scudetto finiti altrove – e che porta la Sir Sicoma Monini Perugia per la prima volta sul tetto d’Europa, dopo la finale persa otto anni fa (nel 2017) a Roma contro lo Zenit Kazan. Il team del presidente Gino Sirci e di mister Angelo Lorenzetti – guidato in campo da capitan Simone Giannelli – ha conquistato la CEV Champions League 2024/2025 nella final four di Lodz.

In un’Atlas Areana infuocata – 14 mila i presenti – domenica sera la Sir ha trionfato al tie break (3-2) contro il club polacco del Warta Zawiercie (25-22, 25-22, 20-25, 22-25, 15-10). Vinti i primi due set con autorevolezza, Perugia ha poi pagato una flessione in alcune fasi di gioco e, al tempo stesso, lo stato di grazia dello schiacciatore americano, ex della Sir, Aaron Russell.

Poi al quinto e decisivo set la banda di Lorenzetti ha piazzato un bel break iniziale e, sostenuta da un grande Yūki Ishikawa, ha agguantato la storica vittoria. Nel palmares del club umbro figurano due mondiali per club, ma il primo trionfo europeo ha tutto un altro sapore, visto anche il livello della competizione. In aggiornamento

LE FOTO DELLA FINALE