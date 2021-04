Tristezza Sir, scudetto alla Lube Civitanova

Sconfitta in gara 4 per la Sir, che sul taraflex di Civitanova perde i due set, ha una reazione d’orgoglio nel terzo, poi cede nel quarto. Parziali: 25-20, 25-22, 21-25, 25-21.

Puniti dagli ex

Ottima prova dell’ex Anzani e di De Cecco che, con un tocco “no look” di seconda, mette a segno il punto decisivo, mandando forse un messaggio a Sirci. Seconda finale persa consecutiva, ancora contro la Lube, dopo quella del 2019. Sempre contro la Lube, invece, era arrivato lo scudetto nel 2018, nell’anno del triplete.

La partita

Set 1

Formazione tipo per Fontana. Punto a punto in avvio (3-3). Contrattacco in pipe di Leon (3-5). Muro di Solè (5-8). Ace di Simon, contrattacco di Leal e Civitanova pareggia (9-9). Pipe di Leal, muro di Juantorena e vantaggio Lube (13-11). Ace di Anzani (15-12). Civitanova gioca con qualità pallini complicati ed il contrattacco di Leal vale il +4 (18-14). Ace di Juantorena (19-14). Altri due per i padroni di casa (21-14). Rychlicki porta i suoi al set point (24-18). Chiude Anzani (25-20).

Set 2

Si riparte con l’ace di Russo (1-2). Contrattacco di Leon (2-4). Il muro di Leal pareggia, lo smask di Anzani manda avanti la Lube (5-4). Out Plotnytskyi (9-7). Punto di Leal, poi anche Rychlicki va a segno e Civitanova prova a scappare (14-9). Un paio di errori di Civitanova riportano le squadre a contatto (15-14). Contrattacco di Plotnytskyi e parità (15-15). Fallo molto dubbio fischiato a Plotnyskyi (18-16). Dentro Ter Horst che va subito a segno e pareggia (18-18). Torna Plotnytskyi. Civitanova riparte con Juantorena (21-19). Rychlicki porta la Lube al set point (24-22). Chiude Juantorena (25-22).

Set 3

Parità nel terzo set (3-3). Out Russo (5-4). Out anche Simon, poi muro di Leon (7-9). Smash di Simon e parità (13-13). Muro di Leon (14-16). Ace di Rychlicki e parità (17-17). Entra Ter Horst e chiude il contrattacco (18-20). Contrattacco di Atanasijevic, poi out Rychlicki (18-22). Leon porta Perugia al set point (20-24). Chiude Solè (21-25).

Set 4

Ace di Leon in avvio (2-5). Rychlicki accorcia subito (4-5). Plotnytskyi chiude la diagonale, Juantorena gioca sulle mani (6-7). Civitanova alza il muro e va avanti (8-7). Simon e Juantorena fanno scappare la Lube (12-8). Perugia non ci sta e piazza il break con Russo al servizio che rimette la situazione in equilibrio (13-13). Contrattacco di Leon (13-14). Doppio ace di Juantorena (16-14). Parziale devastante della Lube (20-14). Perugia arriva fino al -2 (22-20), ma non basta. Chiude De Cecco (25-21).

Equilibrio nei dati

I numeri di gara 4 parlano di un sostanziale equilibrio in quasi tutti i fondamentali. Dove Civitanova è stata migliore è certamente al servizio (6 ace contro 3), ma soprattutto nella capacità di capitalizzare in attacco i diversi palloni scontati e contro muro piazzato dove la formazione di casa è stata quasi infallibile. Per Perugia 17 i punti di Leon (con 4 muri e 2 ace), 16 di un eccellente Atanasijevic. Doppia cifra anche per Solè (11 punti col 73% in primo tempo e 3 muri) e Plotnyskyi (10 palloni vincenti).

Civitanova-Perugia 3-1

Lube Civitanova: Juantorena 19, Leal 16, Rychlicki 17, Simon 9, De Cecco 1, Anzani 10, Balaso (L), Marchisio, Hadrava, Kovar, Diamantini.

Non entrati: Larizza, Falaschi, Yant.

Allenatore: Blengini.

Sir Perugia: Travica 1, Leon 17, Russo 5, Atanasijevic 16, Solè 11, Plotnytskyi 10, Colaci (L), Piccinelli, Zimmermann, Muzaj, Ter Horst 3, Ricci.

Non entrati: Biglino.

Allenatore: Fontana.

La commozione di Atanasjievic

«Come le cose sono cambiate quest’anno, possono cambiare anche il prossimo – dice un commosso Bata Atanasjievic a fine gara, in quella che di fatto è l’ultima partita con Perugia dopo otto anni – chi lo sa se un giorno tornerò, di certo posso dire che i tifosi mi resteranno nel cuore e se ci fossero stati al Palabarton non dico che avremmo vinto ma perlomeno avremmo allungato la serie».

La rabbia di Travica

Assai esplicito Dragan Travica quando, intervistato a caldo, fa riferimento ai «problemi interni che conosciamo solo noi», nonostante i quali la Sir è riuscita ad andare avanti su tre competizioni, perdendo, vincendo un trofeo: «Dobbiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto, stasera tutti noi possiamo dormire sereni».