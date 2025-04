Piazza San Pietro gremita sabato mattina per l’ultimo saluto a Papa Francesco. Oltre cento delegazioni internazionali e migliaia di persone sono arrivate in Vaticano per i funerali di Jorge Mario Bergoglio. Tra i presenti i capi di Governo e di Stato e anche i regnanti d’Europa e del resto del mondo. Al termine delle esequie il feretro ha attraversato la città di Roma per arrivare nella basilica di Santa Maria Maggiore. Per la prima volta dopo oltre cento anni la salma di un Papa riposerà fuori dalle mura vaticane.

LE IMMAGINI AEREE DELLA POLIZIA DI STATO

1 of 23 - +

ARTICOLI CORRELATI