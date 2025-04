È morto Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco. Lo ha annunciato il Vaticano: «Questa mattina – lunedì 21 aprile; ndr. – alle 7.35 il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre», ha detto il cardinale Kevin Farrell nella dichiarazione pubblicata dal Vaticano sul suo canale Telegram. Domenica il Papa, 88 anni, si era affacciato da San Pietro per la benedizione urbi et orbi pasquale.

«Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7.35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino».

Jorge Mario Bergoglio, è stato il 266° papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma. Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 da una famiglia di origini piemontesi, è il primo pontefice proveniente dal continente sudamericano e il primo gesuita a salire al soglio pontificio. La sua elezione, avvenuta il 13 marzo 2013 dopo la rinuncia di Benedetto XVI, ha segnato una svolta storica per la Chiesa, sia per la provenienza geografica sia per lo stile pastorale improntato a semplicità e vicinanza ai fedeli

Forte il suo legame con l’Umbria, in particolare con la terra ‘francescana’, Assisi e il suo poverello da cui ha preso il nome. Primo a compiere tale scelta – in nome della pace, di una Chiesa più vicina ai poveri, del bisogno di custodire il Creato – così come è stato il primo papa gesuita e il primo a provenire dal continente americano. Il 4 ottobre del 2013 – festa di San Francesco d’Assisi – il suo primo viaggio in Umbria, nella Città Serafica, seguito da altri nel cuore verde d’Italia, tre nel 2016 (il 4 agosto a Santa Maria degli Angeli, il 20 settembre ad Assisi e il 4 ottobre a San Pellegrino di Norcia), un altro nel 2019 (la visita a sorpresa alle Clarisse di Spello) e poi la presenza (il 24 settembre 2022 ad Assisi) all’evento ‘Economy of Francesco’. Testimonianze di un legame spirituale e umano profondo.