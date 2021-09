Obiettivo centrato e meritato. Riccardo Menciotti, 26enne nuotatore ternano, torna da Tokyo con una medaglia paralimpica dopo la grande performance nella mattinata italiana di venerdì all’Aquatics Center: c’è la medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 mista in compagnia di Stefano Raimondi, Simone Barlaam e Antonio Santin, capaci di concludere al 3° posto in 4’11.60 alle spalle del team del comitato russo – il quartetto ha anche stabilito il nuovo record del mondo in 4’06.59 – e l’Australia, d’argento con il crono di 4’07.70. Una super soddisfazione per lui dopo le buone prove nei 100 dorso e nei 100 farfalla. Nella finale andata in scena alle 20.03 nipponiche è sceso in acqua per primo chiudendo la sua frazione in 1’01.51.

La gioia

Entusiasta l’atleta ternano: «È stato tutto bellissimo. La medaglia l’attendevo da qualche giorno ma purtroppo per pochissimo non è arrivata prima; bello condividere questo successo con gli altri ragazzi ed anche con Federico Morlacchi e Federico Bicelli, che hanno partecipato alle batterie con noi. Mi dispiace di non aver dato il contributo che so di poter dare ma, purtroppo, in questo momento il tempo che valgo è questo. Dopo tanti giorni di gare le energie si sono ridotte. Intanto ci prendiamo – conclude – questo terzo posto perché i primi due classificati di oggi erano veramente irraggiungibili». Il 26enne è tesserato con il Circolo Canottieri Aniene e ha gareggiato nella categoria S10.