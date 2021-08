Paralimpiadi, prima finale per Menciotti: 7° nei 100 farfalla

Nelle prime due gare – 50 e 100 stile libero – non era riuscito a qualificarsi per la finale. Discorso diverso invece martedì perché Riccardo Menciotti, il 26enne nuotatore paralimpico ternano protagonista in Giappone in questi giorni, nei 100 farfalla è riuscito a centrare l’atto conclusivo valevole per la medaglia olimpica: il classe 1994 del Circolo Canottieri Aniene ha terminato al 7° posto la sfida al Tokyo Aquatics Center nella categoria S10. L’atleta umbro aveva ottenuto il pass nuotando in 58.85 in batteria, quindi il successivo 58.65 nel pomeriggio giapponese. A trionfare l’ucraino Maksym Krypak in 54.15 (nuovo record del mondo), poi l’azzurro Stefano Raimondi e l’australiano Col Pearse. Giovedì mattina l’avventura di Menciotti proseguirà con i 100 dorso, dove ha buone chance di giocarsi una medaglia.

