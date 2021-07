Parata di vip alla festa della cantina CastelNoha di Ficulle

Nella splendida location della cantina di CastelNoha di Valentino Cirulli, a Ficulle, si è festeggiato il ventennale dell’attività. Tra sommelier arrivati da tutta Italia per la presentazione e la degustazione dei nuovi vini della cantina, si è tenuta una grande festa con molti vip intervenuti per l’occasione. A presentare la serata è stata Eva Henger che ha avuto come valletta per le premiazioni la sua ultimogenita Jennifer Caroletti. Ospite il sindaco di Orvieto Roberta Tardani. Numerosi i vip a saliti sul palco: Sara Varone, Claudia Letizia , Giusy Zenere, Sara Tommasi (accompagnata dal neo marito Antonio Orso, manager specializzato in diritto dello spettacolo). La showgirl ternana ha annunciato l’uscita del suo libro ‘Ricomincio da Sara’ (ed. Herkulesbooks), atteso per il 4 novembre e distribuito in tutte le librerie. Dallo scorso mese di dicembre Sara Tommasi ha iniziato la sua nuova carriera di cantante, collaborando con la M&NVox. Altri ospiti della serata: Max Parodi , Francesco Gullo, Franco Capodaglio ed i cantanti Ilenia Govannoni, Marco Vicini La Rocca ed Elisa Bianchi. Sono arrivati anche i saluti virtuali a mezzo video dei giocatori della Ternana Calcio, di Massimo Boldi e di Francesca Manzini. Straordinario lo show musicale di Sergio Vastano con la sua armonica a bocca accompagnato dal maestro Tonino Scala. Chiusura in bellezza con lo showman delle serate romane, il ‘Doctor Vintage’, che ha trasformato la cantina in una vera e propria discoteca.

