Parma-Perugia 1-1, il Grifo si conferma squadra da trasferta

Ancora un punto in trasferta per il Perugia di Alvini, che impatta al Tardini contro un Parma in crisi di risultati ma pur sempre costruito per vincere. Vantaggio ducale con Inglese, pari biancorosso di Sgarbi. Alvini si rammarica: «Potevamo vincere». Iachini protesta: «Loro fallosi, servivano più gialli».

La partita

Il Perugia inizia bene ma dopo 11 minuti subisce il gol: Tutino da sinistra imbecca Rispoli, tirocross su cui irrompe Inglese, che segna. Lo stesso Inglese si vede annullare l’occasione del raddoppio da un fuorigioco, dopo una palla persa da Kouan. Nella ripresa Alvini inserisce Ferrarini e accentra Falzerano. Dopo 3 minuti il pari da corner: Burrai crossa, Sgarbi irrompe e di destro fa 1-1.

Alvini: «Meritavamo noi. Derby? Speriamo di recuperare qualcuno»

«Se c’è una squadra che ha provato a vincere quella il Perugia, abbiamo fatto tutto da soli: il gol del Parma è arrivato per un nostro errore poi siamo stati bravi a pareggiare e nel finale abbiamo anche provato a portarla a casa ma ci è mancato qualcosa. Comunque risultato accettabile considerando l’avversario. Le cose da migliorare sono sempre le stesse: la parità, nel palleggio, in uscita palla al piede, nell’ultimo passaggio. Dobbiamo lavorare tanto su questo aspetto. Sgarbi? Da lui mi aspetto sempre di più. Poteva farne due: questa è la crescita che mi aspetto dal giocatore».

«Da stasera cominciamo a pensare al derby; lavoreremo per dare il massimo. Speriamo di recuperare Santoro e Ghion, la vedo dura per Angella. Poi dobbiamo verificare le condizioni di Curado che oggi è uscito per infortunio».

Iachini: «Il Perugia doveva rimanere in nove»

«Curado e Sgarbi dovevano essere espulsi, meritavano il secondo giallo. Il Perugia ha fatto falli sistematici, bravi loro, ma l’arbitro non deve consentire questo atteggiamento. Poi alla fine manda fuori me…».

Il tabellino Parma (3-4-1-2): Buffon, Danilo, Tutino (13′ st Benedyczak), Vazquez, Delprato (31′ st Correia), Sohm, Schiattarella (19′ st Juric), Osorio, Cobbaut, Inglese, Rispoli (31′ st Man). A disp.: Colombi, Jacoponi, Zagaritis, Busi, Traore, Bonny, Circati, Ankrah. All.: Iachini Perugia (3-4-1-2): Chichizola, Segre (1′ st Ferrarini), Burrai, De Luca, Matos (45′ st Murano), Dell’Orco, Curado (27′ st Rosi), Falzerano, Kouan, Sgarbi (38′ st Zanandrea), Lisi (27′ st Vanbaleghem). A disp.: Fulignati (GK) Moro (GK), Righetti, Gyabuua, Sounas, Manneh, Bianchimano. All.: Alvini Arbitro: Alberto Santoro di Messina (Niccolò Pagliardini di Arezzo – Paolo Laudato di Taranto) IV° ufficiale: Mario Saia di Palermo VAR: Daniele Chiffi di Padova AVAR: Daniele Bindoni di Venezia Reti: 11′ pt Inglese, 2′ st Sgarbi Note: giornata soleggiata. Presenti 4935 spettatori di cui 389 tifosi biancorossi. Ammoniti Sohm, Sgarbi, Segre, Burrai, Delprato, Danilo, Curado. Espulso al 47′ st il tecnico Iachini per proteste.