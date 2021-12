Alle 14 Parma-Perugia, Alvini conta i presenti, Iachini cerca la scossa

Condividi questo articolo su

















Alle 14 il fischio d’inizio di Parma-Perugia: il Grifo, con una vittoria, darebbe probabilmente un bel colpo alle ambizioni di risalita della squadra emiliana e al tempo stesso – a sette giorni dal derby – chiarirebbe che le ambizioni di questa stagione.

La situazione del Grifo

Perugia a Parma con cinque assenti. Oltre ai lungodegenti Angella e Carretta (che si è fatto nuovamente male in settimana dopo il precedente problema fisico), oltre agli acciaccati degli ultimi giorni Ghion e Santoro fermi per infortunio già da una settimana, Alvini perde anche Murgia, che si è fermato nella rifinitura e non è stato convocato. Andrà a Parma invece Aleandro Rosi, che è definitivamente guarito dal Covid e potrebbe anche essere riproposto dal primo minuto contro i Ducali.

Portieri: Fulignati, Moro, Chichizola.

Difensori: Rosi, Righetti, Dell’Orco, Curado, Zanandrea, Sgarbi.

Centrocampisti: Gyabuaa, Segre, Burrai, Sounas, Manneh, Vanbaleghem, Falzerano, Kouan, Ferrarini, Lisi.

Attaccanti: De Luca, Matos, Murano, Bianchimano.

La situazione del Parma

Appena arrivato, Rispoli andrà probabilmente subito in campo nella linea a 5 di Iachini. Chiaro segnale di come il tecnico voglia subito rivoluzionare la formazione (e, a gennaio, la rosa) dei gialloblù, partiti con tante buone aspettative e ritrovatisi alle soglie della zona playout. Man, oggetto misterioso, dovrebbe finire in panchina, in un 3-4-1-2 in cui Vazquez accompagnerà Inglese e Tutino. Ancora assenti Mihaila e Valenti, oltre allo squalificato Brunetta.

Portieri: Buffon, Colombi, Turk.

Difensori: Ankrah, Busi, Circati, Cobbaut, Danilo, Delprato, Osorio, Rispoli, Zagaritis.

Centrocampisti: Juric, Schiattarella, Sohm, Traore, Vazquez.

Attaccanti: Benedyczak, Bonny, Correia, Iacoponi, Inglese, Man, Tutino.

L’arbitro

Sarà il signor Alberto Santoro di Messina, coadiuvato dagli assistenti Pagliardini e Laudato. Quarto uomo Saia. Var: Daniele Chiffi. Per Alberto Santoro sarà la prima volta per entrambi le squadre.

Derby, curve esaurite

Inevitabile che, a una settimana dal derby, il pensiero dei tifosi sia già alla sfida con la Ternana, in programma domenica 19 alle 16.15: già esauriti i biglietti delle due curve, sia quella del Grifo sia quella riservata ai tifosi delle Fere. Restano a disposizione tagliandi per gli altri settori. I gruppi di tifosi chiedono massimo sostegno e se la prendono un po’ con gli ‘occasionali’, che nelle partite precedenti hanno lasciato semivuoto il Curi.