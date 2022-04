Pasquetta a Rasiglia: turisti costretti a camminare fra le auto sulla strada statale

Una lunga lettera del signor Antonio, pubblicata su facebook, disvela i disagi patiti dai turisti a Rasiglia nel giorno di Pasquetta. Partito dalla Toscana, Antonio ha trascorso un piacevole weekend in Umbria con moglie e figlio di sei anni, visitando tante città, fino al giorno di Pasquetta.

Il racconto

«Arriviamo in mattinata a Rasiglia ed ovviamente come previsto troviamo un afflusso notevole di turisti. Strada chiusa dalla Municipale quindi auto lasciata nel parcheggio antistante la galleria. Ci dicono che c’è una navetta che offre servizio gratuito ma parlando con varie persone ferme in attesa ci dicono che erano da oltre un’ora in attesa e di navette non avevano viste, quindi ci rechiamo verso la municipale per chiedere informazioni e veniamo invitati ad andare a piedi». Quasi due chilometri e mezzo, che alla fine non sono tanti, per carità, ma fatti sotto il sole con un bambino…

Nessun mezzo a fermare le auto

Il punto è un altro. «Perché – racconta ancora Antonio – alla mia domanda se ci fosse anche una volante su che bloccasse la strada visto che sembrava abbastanza pericolosa e vedevamo scendere auto, ci viene risposto di no ma che andando piano e riguardandoci potevamo stare tranquilli». Superato un primo momento di imbarazzo, i tre si avviano: «Visto che c’erano fiumi di persone che salivano a piedi decidiamo di accodarci ed andiamo. A piedi su una statale, attraversando la galleria con auto che salivano (ai residenti era permesso) e soprattutto auto e moto che tranquillamente scendevano e suonavano a questo fiume di persone che invadevano la statale, con elevato rischio per la propria incolumità».

Il ritorno ancora peggiore

Per fortuna alla fine non succede nulla e si arriva a Rasiglia. Ma c’è il ritorno. E il problema si ripresenta: «Decidiamo con tanti altri che era troppo rischioso rifare lo stesso tragitto a piedi, visto l’aumento notevole di auto che scendevano quindi aspettiamo la navetta. Dalle 13:15 arriva una navetta alle 15:10 e per di più stracolma, a tal punto che non siamo potuti entrare. L’autista era provato dicendo che era solo e meglio di così non riusciva a fare quindi ci ha concesso di far entrare la moglie per scendere a prendere l’auto in modo da risalire a prenderci. Inutile dirvi che ha dovuto discutere giù perché non volevano farla risalire in auto ma dopo un’insistenza notevole le hanno concesso di passare».

«Esperienza da non ripetere»

«La mia riflessione da turista è che non bisogna fare di tutta l’erba un fascio visto che siamo stati bene ovunque in Umbria (Gubbio, Spello, Assisi, Montefalco, Cascate delle Marmore) ma il disservizio di Rasiglia ha rovinato tutto! Vi sembra normale far andare centinaia di turisti a piedi su una statale con elevatissimo rischio per la vita dato che auto e moto scendevano tranquillamente visto che la strada non era bloccata al traffico?! Se qualche autista avesse avuto un malore ed avesse investito un fiume di persone, staremmo a piangere i morti? Ma soprattutto chi avrebbe pagato per questo?»

«Le persone possono essere lasciate percorrere a piedi quella strada (di norma vietata dal codice) solo e dico solo se il tratto è chiuso e controllato dalle forze armate! Per quanto mi riguarda è stata una follia una gestione simile e nulla da dire contro l’autista che poverino si è anche dimostrato comprensibile ma oltre i limiti umani da solo non poteva!».

«Ma l’amministrazione così gestisce circa 100mila turisti in arrivo in un borgo altamente richiesto in giornate ad altissima densità di turismo? Mettendo a serio rischio la loro vita? Per la cronaca dopo due ore siamo riusciti a mollare quel posto con la promessa di non metterci più piedi e sconsigliarlo a tutti quelli che conosciamo…»