Passeggiata con ‘gusto’ fra le panchine giganti di Montecastrilli: organizza Slow Food

Un appuntamento organizzato da Slow Food Umbria con la Comunità Slow Travel di Transameria all’insegna della natura, del cibo buono e ‘pulito’ ma soprattutto della scoperta delle panchine giganti installate dal Comune di Montecastrilli sul proprio territorio. È l’evento ‘Transameria day’ fissato per domenica 23 giugno, un cammino lento da fare a piedi o in bicicletta, con l’obiettivo di osservare e ammirare la Big Bench Route e degustare i vini e i prodotti locali del territorio.

«Siamo il primo cammino, lungo 80 chilometri, che possiede ben sei big bench – afferma Riccardo Aquilini, sindaco di Montecastrilli -. Ogni panchina installata nelle nostre colline dolci, consente di soffermarsi un attimo ad ammirare la bellezza paesaggistica di cui godiamo, un luogo unico immerso nel verde. Appuntamenti come questo della Transameria organizzato da Slow Food sono fondamentali perché consentono di stare a contatto con la natura, di mettere in risalto le nostre peculiarità, di valorizzare il lavoro degli architetti del paesaggio, cioè gli agricoltori, e di degustare i prodotti tipici del nostro territorio».

Tra gli organizzatori dell’evento c’è Luca Asciutti, socio e attivista Slow Food: «Transameria è un percorso enogastronomico a forma di 8, perché parte da Amelia e arriva a Todi e viceversa. È un progetto in collaborazione con le condotte Slow Food di Terni, Amelia e Todi ed è diverso da un cammino semplice, in quanto la sua missione è quella di mettere il territorio a disposizione di camminatori, dei ciclisti e di quanti prendono parte all’iniziativa per scoprire insieme le tipicità che fanno parte del circuito Slow Food. Questo appuntamento che si svolgerà a Montecastrilli è un’occasione per far conoscere un tratto di territorio che riteniamo tra i più suggestivi. Domenica andremo a vedere le panchine con due gruppi e due percorsi diversi: quattro panchine saranno raggiunte in bici mentre le altre due a piedi. Un esperto di storia del territorio spiegherà i percorsi e accompagnerà le scoperte dei partecipanti. Sarà presente anche il direttore della foresta fossile di Dunarobba che spiegherà i ritrovamenti fatti nella zona, ad esempio i reperti risalenti a due milioni e mezzo fa. Al rientro un aperitivo con le eccellenze del territorio e un bel brindisi finale».

L’appuntamento è fissato alle ore 9 di domenica 23 giugno, di fronte al centro fiere Montecastrilli. Sono accettati e invitati gli amici a quattro zampe purché tenuti al guinzaglio. Aperitivo con aziende Tamburini, Valle Arnata, Le Poggette, Fava Cottora dell’Amerino (Presidio Slow Food), Olio Rajo Frantoio Suatoni. Il prezzo per la partecipazione è di 10 euro. Per prenotare o ricevere informazioni si possono contattare i recapiti 393.8991438 (Luca) oppure 348.2454025 (Monica).